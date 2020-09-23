Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларусии, пишет belta.by. Церемония проходила во Дворце Независимости в Минске, но заранее о ней не сообщалось.

Положив руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, подписал акт о принесении присяги. Затем ему вручили удостоверение президента, сообщает корреспондент издания.

На мероприятии были несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты, члены Совета Республики, руководители государственных органов и другие.

Александр Лукашенко,

президент Белоруссии:

В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность Президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать.

Также он заявил, что 2020 год войдет в историю страны как крайне эмоциональный период.

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где „цветная революция“ не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», — подчеркнул президент.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт несколькими часами ранее отказалась назвать дату инаугурации в разговоре с РИА Новости, пообещав сделать это «ближе ко времени» церемонии.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. За Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей.