«Любовная интрижка»: мнения австрийских СМИ о визите Путина на свадьбу разделились

Танец с невестой, тост на немецком языке, трогательная надпись на машине, Кубанский казачий хор и подарки в виде картины с альпийским пейзажем, масловыжималки и тульского самовара — частный визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль произвел на Австрию неизгладимое впечатление, пишет Газета.Ru.

Церемония бракосочетания главы МИД Австрии Карин Кнайсль и мультимиллионера Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа, но несколько дней до и после свадьбы австрийские СМИ (впрочем, как и российские) обсуждали свадьбу.

Крупнейшее издание Die Kronen Zeitung назвало Путина «самым спорным» гостем, который был приглашен на свадьбу.

«Мигалки» и вертолет

По словам представителя полиции, кортеж Путина сопровождали многочисленные автомобили с мигалками, вертолет. Шоссе A9 перекрыли в обоих направлениях.

По данным Oberoesterreichische Nachrichten, предпринятые меры безопасности обойдутся австрийским налогоплательщикам по меньшей мере в €250 тыс. А на «страже» российского лидера стояли порядка 500 человек.

Рабочая свадьба

Несмотря на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о частном характере этой поездки, о празднике австрийское ежедневное издание пишет как о «рабочей свадьбе».

Это послужило одним из поводов критиковать действия невесты.

Так, лидер Социал-демократической партии в Национальном совете Австрии Андреас Шидер заявил, что глава внешнеполитического ведомства смешала свои личные дела с официальной повесткой страны. Однако лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе назвал визит президента России «рекламой» страны и проявлением уважения к ней.

Шоу Путина

Из свадьбы Кнайсль попросту сделали «шоу Путина», полагает издание Der Kurier. Едкие журналисты не обошли вниманием ни казачий хор, ни автограф Путина, оставленный на подаренном молодоженам белом «Жуке», ни глубокий реверанс невесты после танца с российским лидером под известную в Австрии песню Siebzehn Jahr, blondes Haar («Семнадцать лет, русые волосы»).

Газета Oesterreich тоже упомянула о глубоком реверансе Кнайсль и написала, что она опустилась на колено перед Путиным.

Журналисты задались вопросом, почему российский лидер приехал в Гамлиц по приглашению министра, которого он не слишком хорошо знает. Причины визита Путина на свадьбу Карин Кнайсль, с которой он не слишком хорошо знаком, пыталась объяснить служба новостей «Би-би-си» — появилась информация о том, что президента России и жениха якобы объединяет увлечение дзюдо.

Боксеры

Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии. Kremlin.ru.

Путин упомянул собак невесты, когда произносил тост за молодоженов — он «вдруг» вспомнил интервью, в котором глава МИД Австрии сказала, что владельцы собак-боксеров ценят непринужденность, обладают чувством юмора, после чего добавила, что их сложно вывести из равновесия.

«По-моему, все эти качества необходимы для семейной жизни. А у Карин даже два боксера! В таких случаях у нас говорят, что комментарии излишни», — пошутил Путин.

Счет президенту

Одна из местных жительниц Ильзе Якопе, которой принадлежит винный ресторан недалеко от места торжества, в шутку пообещала выставить президенту РФ счет — из-за приезда Путина на свадьбу была полностью перекрыта та сторона улицы, где находится вход в ее заведение.

«Любовная интрижка» с Россией

В издании FAZ назвали визит Путина «взрывоопасным политическим шоу», а его издатель Вольфганг Фелльнер предположил, что в ближайшее время Кнайсль направит свое обаяние на Вашингтон и Берлин. Есть вероятность, что скоро ее там станут воспринимать как «посредника» в переговорах с Путиным, а новая «любовная интрижка» с Россией еще будет иметь для Австрии последствия.

Эксперт Герхард Манготт также полагает, что этот визит будет иметь для Австрии негативные последствия, поскольку в Евросоюзе возникнут подозрения, что Австрия является «троянским конем» России в организации.

…Бытует мнение, что президент РФ Владимир Путин трепетно относится к свадебным церемониям. Так, в апреле 2003 года в Санкт-Петербурге он даже остановил президентский кортеж на спуске к стрелке Васильевского острова — чтобы лично поздравить питерских молодоженов Макеевых, которые там фотографировались. Но это было 15 лет назад…