Любят плов, самсу, но оккупанты или идиоты: скандал разразился из-за высказываний ректора узбекского университета о русских

Посла Узбекистана вызвали в МИД РФ и выразили протест. Россотрудничество заморозило отношения с Национальной медиа-ассоциацией Узбекистана, а также с Общественным советом Министерства дошкольного образования (МДО) республики. Эти ведомства также возглавляет Кудратходжаев.

Что произошло

На YouTube-канале Alter Ego блогера Кирилла Альтмана вышло интервью на русском языке с ректором. Кудратходжаев назвал оккупантами или идиотами тех, кто прибыл в страну в 1966 году для помощи в восстановлении Ташкента после разрушительного землетрясения. Многие из них остались жить в республике, но так и не выучили узбекский.

По словам "медиамагната" — он ссылается на Карла Маркса — "язык страны, где он живет, не знают два человека. Первый — это оккупант, который оккупировал. Второй — это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать". Ректор уточнил, что имел в виду людей, которые «живут в нашей стране, кушают наш плов, самсу, очень любят, уважают , но не говорят на нашем языке».

По его словам, в 1966 году в страну якобы приехали многие заключенные из России и Белоруссии и с Украины. А потом остались жить в Узбекистане, однако они не стали учить национальный язык, пишет Газета.Ru. Приехавшие в Ташкент самостоятельно отстроили себе жилье. Ректор заявил, что за те годы население Узбекистана увеличилось почти в два раза, заверил ректор.

Реакция

МИД России вызвал посла Узбекистана Бортижона Асадова из-за заявлений ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева о жителях страны, которые не знают узбекский язык.

В ведомстве выразили протест послу республики по поводу высказываний.

Заявление ректора о гражданах, говорящих на русском языке, в МИД оценили как крайне оскорбительное и выраженное в абсолютно неприемлемой форме. И не отождествляют заявление этого деятеля с настроем многонационального народа республики.

А Россотрудничество заморозило отношения с медиа-ассоциацией Узбекистана. Глава организации Евгений Примаков считает «проявлением русофобии», сообщил в своем Telegram-канале.

Примаков уточнил — Россотрудничество исключает любые контакты с упомянутыми организациями до тех пор, пока Кудратходжа не принесет исчерпывающих и достоверных извинений.

И назвал ректора «отщепенцем, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители». И выразил уверенность — узбекистанец не обидится, если чиновнику и его близким запретят въезд в Россию, возможность учиться и вести бизнес в «так яростно нелюбимой» им стране.

О землетрясении

26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло самое мощное и разрушительное землетрясение в истории Узбекистана. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2.

Погибли 8 человек, пострадали несколько сотен. Но последующие два года от пережитого стресса и в ожидании новых землетрясений в период даже очень слабых афтершоков от сердечных приступов скончались еще сотни пожилых людей.

Без крыши над головой остались около 300 тыс. человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов.

Город восстановили полностью за три с половиной года.

Землетрясение. unsplash.com

Тина

Ранее директор канал ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила — русский язык вытесняют в Казахстане. Поводом для поста стало переименование нескольких железнодорожных станций в республике. Например, Уральск — в Орал, Узень — в Жаңаөзен. Канделаки назвала это "сомнительным решением".

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил на брифинге журналистам, что при необходимости в отношении Канделаки будут приняты меры. Вплоть до запрета въезда в страну. И попросил не настаивать, чтобы это было сделано моментально. И заметил — "государство такого никогда не прощает".

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