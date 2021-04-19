Дипломатический скандал: в Совфеде допустили заморозку отношений с Чехией

Такие последствия допустил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, сейчас прекращать отношения нецелесообразно и лучше этого вообще избежать, так как восстановить утраченное будет сложно.
«Чехия абсолютно безответственно обвинила Россию, цепляясь за выдуманные аргументы. Это говорит о том, что там просто выполняли решение подержать американцев в трудный момент, когда шло разоблачение участия США в попытке уничтожения Александра Лукашенко и совершения госпереворота», — сказал сенатор.
Слова приводятся в Telegram-канале «СенатИнформ».
Зеркальный ответ
Накануне Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля. В посольстве Чехии в России оставят работать пять дипломатов.
Данное решение стало ответом на действия чешских властей, которые 17 апреля объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов.
Родина в опасности
Ранее в Совфеде заявили о желании США поставить Россию на колени, написал у себя в Twitter cенатор Алексей Пушков.
По его словам, американский лидер собирается проводить политику с позиции силы.
«В 2009, будучи вице-президентом США, Байден объяснил смысл „перезагрузки“ с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам США и даже „поставить ее на колени“. Не вышло. И тогда пошло: Ливия, Сирия, кампания против Сочи-2014, Украина, холодная война. Байден не изменился», — уверен Пушков.