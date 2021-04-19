Дипломатический скандал: в Совфеде допустили заморозку отношений с Чехией

Отношения России и Чехии могут быть заморожены в случае, если Прага продолжит политику обвинений в адрес Москвы.

Такие последствия допустил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, сейчас прекращать отношения нецелесообразно и лучше этого вообще избежать, так как восстановить утраченное будет сложно.

«Чехия абсолютно безответственно обвинила Россию, цепляясь за выдуманные аргументы. Это говорит о том, что там просто выполняли решение подержать американцев в трудный момент, когда шло разоблачение участия США в попытке уничтожения Александра Лукашенко и совершения госпереворота», — сказал сенатор.

Слова приводятся в Telegram-канале «СенатИнформ».

Зеркальный ответ

Накануне Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля. В посольстве Чехии в России оставят работать пять дипломатов.

Данное решение стало ответом на действия чешских властей, которые 17 апреля объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов.

Министерство иностранных дел ( МИД РФ). yandex.ru/maps

Родина в опасности

Ранее в Совфеде заявили о желании США поставить Россию на колени, написал у себя в Twitter cенатор Алексей Пушков.

По его словам, американский лидер собирается проводить политику с позиции силы.