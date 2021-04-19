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Политика

Дипломатический скандал: в Совфеде допустили заморозку отношений с Чехией

Отношения России и Чехии могут быть заморожены в случае, если Прага продолжит политику обвинений в адрес Москвы.

Прага.
Прага.
СС0

Такие последствия допустил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, сейчас прекращать отношения нецелесообразно и лучше этого вообще избежать, так как восстановить утраченное будет сложно.

«Чехия абсолютно безответственно обвинила Россию, цепляясь за выдуманные аргументы. Это говорит о том, что там просто выполняли решение подержать американцев в трудный момент, когда шло разоблачение участия США в попытке уничтожения Александра Лукашенко и совершения госпереворота», — сказал сенатор.

Слова приводятся в Telegram-канале «СенатИнформ».

Зеркальный ответ

Накануне Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля. В посольстве Чехии в России оставят работать пять дипломатов.

Данное решение стало ответом на действия чешских властей, которые 17 апреля объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов.

Министерство иностранных дел (МИД РФ).
Министерство иностранных дел (МИД РФ).
yandex.ru/maps

Родина в опасности

Ранее в Совфеде заявили о желании США поставить Россию на колени, написал у себя в Twitter cенатор Алексей Пушков.

По его словам, американский лидер собирается проводить политику с позиции силы.

«В 2009, будучи вице-президентом США, Байден объяснил смысл „перезагрузки“ с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам США и даже „поставить ее на колени“. Не вышло. И тогда пошло: Ливия, Сирия, кампания против Сочи-2014, Украина, холодная война. Байден не изменился», — уверен Пушков.

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