Макрон объяснил регулярные звонки Путину

Накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий упрекнул Макрона за постоянные звонки Путину.
Макрон ответил, что старается помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
«Я беру на себя полную ответственность за то, что постоянно разговаривал с президентом Путиным от имени Франции. Я всегда прилагал усилия для разговора с Россией. Я постоянно вел диалог, чтобы добиться режима прекращения огня», — подчеркнул президент в эфире TF1.
Ранее Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к России.