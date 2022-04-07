7 апреля
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Политика

Макрон объяснил регулярные звонки Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым регулярный диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
kremlin.ru

Накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий упрекнул Макрона за постоянные звонки Путину.

Макрон ответил, что старается помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

«Я беру на себя полную ответственность за то, что постоянно разговаривал с президентом Путиным от имени Франции. Я всегда прилагал усилия для разговора с Россией. Я постоянно вел диалог, чтобы добиться режима прекращения огня», — подчеркнул президент в эфире TF1.

Ранее Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к России.

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