Маленький, но гордый район на Алтае ликвидировал сельсоветы и стал муниципальным округом

31 марта депутаты АКЗС рассмотрели инициативу Суетского района по созданию муниципального округа. Руководитель территории пояснила: перспективы у района в сельском хозяйстве и переработке есть, однако существует жесткая проблема с кадрами. Она опасается, что Суетский район объединят с каким-нибудь другим.

Глава администрации Суетского района Наталья Долгова пояснила, что решение о ликвидации сельсоветов и создании муниципального округа было принято местными депутатами было принято в конце декабря 2021 года. Один из них проголосовал против, восемь воздержались, остальные выступили за.

До этого во всех из четырех сельсоветах прошли народные слушания, на которых люди практически полным большинством высказались положительно о выдвинутой инициативе. В настоящий момент в Суетском районе проживает 4,1 тыс. человек.

По словам Долговой, перспективы у территории есть: заработная плата в сельском хозяйстве растет и в среднем составляет 34 тыс. рублей, в районе ведет свою деятельность крупный инвестор, который строит маслозавод.

При этом сохраняется серьезная проблема с кадрами в сельсоветах — желающих работать главами и депутатами и брать на себя ответственность нет. Наталья Долгова полагает, что с ликвидацией сельсоветов для местных жителей ничего не изменится, их интересы будут представлять районные избранники.

Напомним, по такому же пути пошли еще два района края — Залесовский и Чарышский. В Правительстве региона отмечают, что другие муниципалитеты аналогичного желания пока не изъявляют.

О чем говорили депутаты

Вопрос создания муниципальных округов традиционно вызвал бурное обсуждение среди депутатов. Представители фракции КПРФ выступили против такого явления и предложили «наложить мораторий» на дальнейшее создание округов.

«Единая Россия» напротив выступила за. По словам депутата Александра Траутвейна, нельзя ограничивать инициативу, которая идет от самих жителей.

Александр Траутвейн. фракция «Единая Россия»

Депутат из Косихинского района напомнил, что у всех существующих сельсоветов существует бюджет, а вот бухгалтеров, которые бы за ним следили, как правило, нет. Функции по администрированию финансовой деятельности сельсоветов приходится брать на себя сотрудникам районных администраций.