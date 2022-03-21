Возможность отказа от прямых выборов губернаторов рассмотрят власти

Федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах в ряде регионов России в сентябре этого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Окончательное решение еще не принято, однако инициатива якобы исходит от самих глав регионов. К данному нововведению губернаторов подталкивает прежде всего изменение экономической ситуации на фоне спецоперации на Украине.

На выборы губернаторов нужно выделять достаточно большие средства, в том числе и бюджетные, сказано в материале.

Источник также сообщает, что в случае разрешения властей отказаться от прямых выборов, губернаторам, вероятнее всего, дадут возможность перейти в своих регионах на систему избрания глав регионов депутатами заксобрания, пишет Lenta.ru.

Настаивать на переход к системе выборов через заксобрание не будут, у регионов появится возможность выбрать, уточняет Ъ.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край могут вернуться народные выборы глав городов и районов.