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Политика

Известный провокационными спичами Малинкович станет депутатом АКЗС

Эпатажный политик из Санкт-Петербурга, основатель провокационной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» (КПЛО) Сергей Малинкович станет депутатом АЗКС, пишет «Политсибру».

Сергей Малинкович.
Сергей Малинкович.
Скриншот видео vk.com/komross_region

Вопреки ожиданиям питерец не стал отказываться от мандата, о чем сообщил глава реготделения партии Сергей Матасов.

46-летний уроженец и житель Санкт-Петербурга занимает пост исполнительного секретаря Центрального комитета и зампреда партии «Коммунисты России».

«Наш кандидат Сергей Малинкович принял решение войти в новый созыв АКЗС и не стал отказываться от мандата. Он говорит, что будет прилетать на каждую сессию парламента. Если не получится и он откажется от статуса депутат, то тогда передадим его другому кандидату», — пояснил Матасов.

Считается, что КПЛО высмеивает коммунистов, делая эпатажные заявления и проводя провокационные акции.

Например, они предлагали канонизировать Сталина и заявляли, что в плену Кремля находятся «инопланетяне-социалисты», а покемоны превращают людей в зомби и требовали ареста Джеймса Кэмерона как «расхитителя советской фантастики».

Первая сессия АКЗС восьмого созыва состоится 7 октября. Распоряжение об этом 27 сентября подписал действующий председатель краевого парламента Александр Романенко.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидаемо отказался от мандата депутата в Заксобрании.

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