«Мало работают». Чиновник из Поволжья объяснил низкие зарплаты учителей и врачей их ленью

Руководитель администрации главы Чувашии заявил на сессии местного парламента, что низкие зарплаты получают только те учителя и врачи, которые мало работают", сообщает «Дождь».

Выступление чиновника на сессии опубликовал на YouTube региональный депутат Григорий Данилов. Он заявил, что очень мало людей, получающих зарплату на уровне майских указов, по которым зарплата медиков и педагогов должна быть не ниже 200% от средней по региону.

Юрий Васильев сказал, что тема болезненная и предположил, что депутат хочет на этом заработать очки. Чиновник призвал «не будоражить голословно» тему майских указов Путина.

«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — заявил Васильев.

В дальнейшем власти объяснили, что Васильевич вовсе не говорил, что учителя и врачи мало зарабатывают из-за лени. Как утверждают представители администрации, на самом деле Васильев сказал, что мало получают только те врачи и учителя, которые работают на полставки, приводит комментарий пресс-службы Lenta.ru.

Выступления чиновников в духе «питайтесь макарошками» и «государство не просило вас рожать» уже неоднократно комментировали. Автор одного из самых из популярных телеграм-каналов «Сталингулаг» недавно сказал, что подобные изречения «имеют абсолютно беззлобное происхождение, просто эти люди реально так считают. Они не понимают, за что их ругают».