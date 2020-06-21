Малоимущим перед голосованием по Конституции напомнили, что ранее их «лишали голоса»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в своем Telegram-канале о том, как проводили выборы в России.

«В России при царе избирательных прав были лишены малоимущие. При советской власти „лишенцами“ объявили бывших дворян, помещиков, кулаков, купцов, коммерсантов. Бросаемся из огня да в полымя. И чего удивляться краху СССР в 1991 году. Кто будет защищать такую страну?» — подвел политик к многозначительному вопросу.

Ранее Жириновский отметил, что ожидает высокую явку на выборах, поскольку «люди соскучились по политической жизни».

Кроме того, по его мнению, в стране уже заметны улучшения в плане эпидемии, в регионах постепенно облегчают режим карантина, а также 1 июля — это оптимальный день.

«Все поправки в основном только на улучшение: социальная защищенность, индексация пенсий, больше прав у Госдумы, Совета Федерации, высшие чиновники не могут иметь двойного гражданства, вводится понятие „государствообразующего народа“. Госдума будет утверждать всю денежно-кредитную политику финансового блока. Частично мы отменяем приоритет международного права, чтобы не было диктата со стороны. Мы убираем слово „подряд“ из статьи о количестве президентских сроков», — разъяснил Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. ldpr.ru

Некоторые поправки от партии, которые хотя бы частично одобрили, лидер ЛДПР назвал:

нужно поменять название должности главы государства , чтобы использовать русский термин — например , Верховный правитель;

чтобы использовать русский термин — например Верховный правитель; ввести пост вице-президента;

выборы в Госдуму проводить только по партийным спискам , и ни одна партия не может получить более 40% мест в палате;

и ни одна партия не может получить более 40% мест в палате; пора отменить деление страны на регионы по национальному принципу;

отменить запрет на государственную идеологию;

четко прописать , что все недра принадлежат государству.

Ранее Жириновский потребовал вакцинировать от COVID-19 в первую очередь всех депутатов, кроме коммунистов. При этом начать необходимо с ЛДПР.