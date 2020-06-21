Малоимущим перед голосованием по Конституции напомнили, что ранее их «лишали голоса»

«В России при царе избирательных прав были лишены малоимущие. При советской власти „лишенцами“ объявили бывших дворян, помещиков, кулаков, купцов, коммерсантов. Бросаемся из огня да в полымя. И чего удивляться краху СССР в 1991 году. Кто будет защищать такую страну?» — подвел политик к многозначительному вопросу.
Ранее Жириновский отметил, что ожидает высокую явку на выборах, поскольку «люди соскучились по политической жизни».
Кроме того, по его мнению, в стране уже заметны улучшения в плане эпидемии, в регионах постепенно облегчают режим карантина, а также 1 июля — это оптимальный день.
«Все поправки в основном только на улучшение: социальная защищенность, индексация пенсий, больше прав у Госдумы, Совета Федерации, высшие чиновники не могут иметь двойного гражданства, вводится понятие „государствообразующего народа“. Госдума будет утверждать всю денежно-кредитную политику финансового блока. Частично мы отменяем приоритет международного права, чтобы не было диктата со стороны. Мы убираем слово „подряд“ из статьи о количестве президентских сроков», — разъяснил Жириновский.
Некоторые поправки от партии, которые хотя бы частично одобрили, лидер ЛДПР назвал:
- нужно поменять название должности главы государства, чтобы использовать русский термин — например, Верховный правитель;
- ввести пост вице-президента;
- выборы в Госдуму проводить только по партийным спискам, и ни одна партия не может получить более 40% мест в палате;
- пора отменить деление страны на регионы по национальному принципу;
- отменить запрет на государственную идеологию;
- четко прописать, что все недра принадлежат государству.
Ранее Жириновский потребовал вакцинировать от COVID-19 в первую очередь всех депутатов, кроме коммунистов. При этом начать необходимо с ЛДПР.