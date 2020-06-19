Жириновский требует вакцинировать всех депутатов, кроме коммунистов

Напомним, накануне в Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19 на людях.

«Почти готова вакцина против коронавируса, испытания идут полным ходом. Мы настаиваем, чтобы членам ЛДПР были выданы 300 тысяч доз (столько в России членов партии), чтобы они были провакцинированы первыми уже осенью этого года, и никто из них не заболел», — говорится в сообщении.