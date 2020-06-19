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19 июня
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Политика

Жириновский требует вакцинировать всех депутатов, кроме коммунистов

Лидер ЛДПР опубликовал в своем Telegram-канале обращение фракции в Госдуме по вакцине от коронавируса.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
duma.gov.ru

Напомним, накануне в Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19 на людях.

«Почти готова вакцина против коронавируса, испытания идут полным ходом. Мы настаиваем, чтобы членам ЛДПР были выданы 300 тысяч доз (столько в России членов партии), чтобы они были провакцинированы первыми уже осенью этого года, и никто из них не заболел», — говорится в сообщении.

По мнению ЛДПР, самым первым препарат должен получить лидер партии.

«А членам КПРФ просим вакцину не выдавать вовсе», — добавил Жириновский.

Ранее сообщалось, что препарат для лечения тяжелой формы COVID-19 поступит врачам уже летом.

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