Препарат для лечения тяжелой формы COVID-19 поступит врачам уже летом

Первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб заявил, что препарат «Левилимаб» летом может поступить в распоряжение врачей по всей стране, сообщает « Питерец.ру » со ссылкой на компанию BIOCAD.

Напомним, Минздрав России 6 июня выдал регистрационное удостоверение на этот препарат для лечения COVID-19.

Цыб отметил, что сейчас снижение смертности среди заразившихся коронавирусом пациентов — основная задачая.

«Успех ускоренной регистрации и эффективного запуска клинических исследований „Левилимаба“ демонстрирует яркий пример партнерства и слаженной работы разработчика, медицинских центров и государственных регуляторов», — подчеркнул замминистра.

Препарат с торговым наименованием «Илсира» разработан биотехнологической компанией BIOCAD при поддержке Минпромторга РФ в рамках госпрограммы по разработке улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов.

Лекарство предназначено для пациентов с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Как отмечает производитель, «Левилимаб» создавали для терапии ревматоидного артрита, но благодаря тому, что ингибитор способен купировать цитокиновый шторм, возникающий при коронавирусной инфекции, решили расширить спектр показаний.

«Теперь мы сможем контролировать развитие осложнений у пациентов с COVID-19 и минимизировать последствия вируса для организма. Когда мы уменьшим смертность среди заразившихся коронавирусом, будем считать, что решили первую задачу», — отметил гендиректор компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

Вторая цель — защитить с помощью вакцины россиян от вируса. Морозов подчеркнул, что в организацию доклинических и клинических исследований инвестировали около 400 млн рублей.

Стоит отметить, что в конце мая Минздрав одобрил первое в России лекарство от COVID-19 — препарат «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций и «ХимРар».