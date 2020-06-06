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Жизнь

Препарат для лечения тяжелой формы COVID-19 зарегистрировали в России

Российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечение COVID-19, сообщают на сайте ведомства.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

Регистрационное удостоверение получил препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — пояснили в Минздраве.

Именно предотвращение развития цитокиного шторма крайне важно при лечении COVID-19, добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что препарат стал вторым зарегистрированным по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 441, регулирующим особенности обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Как уточняет РИА «Новости», «Левилимаб» производит биотехнологическая компания Biocad. Это оригинальный отечественный ингибитор интерлейкина-6.

Как следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, смертность при COVID-19 ассоциирована в том числе и с повышением уровня интерлейкина-6.

Примечательно, что изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

Напомним, в конце мая Минздрав одобрил первое в России лекарство от COVID-19 — препарат «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций и «ХимРар».

На 6 июня в России число случаев заражения коронавирусом превысило 458 тыс. случаев, скончались более 5,7 тыс. человек скончались.

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