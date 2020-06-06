Препарат для лечения тяжелой формы COVID-19 зарегистрировали в России

Регистрационное удостоверение получил препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — пояснили в Минздраве.