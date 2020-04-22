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22 апреля 19°C
Коронавирус

Мантуров раскритиковал власти Алтайского края за непонятные закупки средств защиты

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал регионы, где все еще не закупили средства индивидуальной защиты или делают это странно, сообщает ТАСС.

Денис Мантуров, глава Минпромторга.
Денис Мантуров, глава Минпромторга.
instagram.com/minpromtorg.

Мантуров попросил регионы активнее закупать средства защиты от коронавируса. С такой просьбой он обратился к главам регионов на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

«К сожалению, с некоторыми регионами эта работа, по закупке средств индивидуальной защиты, складывается не столь продуктивно. Например, Амурская область — ноль закупок, Республика Алтай — ноль закупок, Тыва — ноль закупок, Алтайский край заказал впервые 2 тыс. костюмов. Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но при этом ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет», — сказал министр.

Он предупредил, что в случае резкого роста потребностей в средствах защиты быстро их обеспечить не получится.

«Нужно обязательно с этим разобраться, чтобы такая инертность не привела к пожару, и чтобы не произошло, что в один день, когда где-то полыхнет, это нужно срочно поставить и обеспечить. Я просто заранее хочу сказать, что сделать это будет просто невозможно», — отметил Мантуров.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
vk.com/mil

Также Мантуров рассказал об обеспеченности антисептиками и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Он подчеркнул, что в России все категории потребителей обеспечены антисептиками — выпускается более 300 тыс. литров в сутки. Для сравнения, до пандемии — 40 тыс. литров.

В апреле производство аппаратов ИВЛ нарастят в 8 раз, до 800 единиц (в марте выпустили 100 единиц). В мае — 2,5 тыс. штук, в июне — 3,5 тыс., заверил Мантуров.

Напомним, накануне на Алтае в сверхсрочном режиме наладили производство антисептиков.

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