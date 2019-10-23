Марии Бутиной придется задержаться в США после освобождения из тюрьмы

Мария Бутина, которую 25 октября предполагается освободить из американской тюрьмы, планирует вернуться в Россию в течение 3 дней, сообщают РИА Новости. Но с депортацией могут возникнуть трудности.

Формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию нет, но могут возникнуть сложности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Этот процесс может занимать несколько дней и более.

Формальных препятствий для ее возвращения нет: загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации. Также российская дипмиссия направила в госдеп ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения Бутиной в Россию.

Ранее сообщалось, что отец Марии готов вылететь в Москву, чтобы встретить дочь в аэропорту. Он надеется, что никаких миграционных сложностей с ее прибытием не возникнет.

В американской тюрьме Мария Бутина сидит по обвинению в «преступном сговоре» для работы в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора». 26 апреля американский суд приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.