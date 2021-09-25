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Политика

Мария Бутина с легкой руки кировского губернатора станет депутатом Госдумы

Член Общественной палаты России, уроженка Барнаула Мария Бутина примет мандат от кировского губернатора Игоря Васильева и пойдет в Госдуму

Мария Бутина.
Мария Бутина.
пресс-служба Общественной палаты РФ / oprf.ru

Она баллотировалась от Кировской области, как и губернатор. Васильев заявил, что откажется от депутатского мандата в пользу Бутиной. Пока неизвестно, членом какого думского комитета она станет.

«Регион, конечно, был новый, тем не менее за короткий промежуток времени удалось найти общий язык, точки роста. Я думаю, что мы эту работу продолжим. Поэтому я принял решение передать свой мандат следующему по списку, а именно Марии Валерьевне Бутиной», — цитирует губернатора RT.

Сама Мария прокомментировала в Telegram-канале нападки на нее до выборов и в процессе.

«Бедные наши заклятые друзья — сперва они меня мочить пытались каким-то низкопробным типа компроматом, затем громко, в ночь парламентских выборов в России, провозгласили мою победу, потом декларировали поражение, теперь снова признали победу», — написала девушка.

Ранее Бутина опровергла наличие у себя иностранных акций. Она отметила, что ценные бумаги у нее были, но избавилась от них перед решением стать депутатом Госдумы.

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