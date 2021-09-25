Мария Бутина с легкой руки кировского губернатора станет депутатом Госдумы

Она баллотировалась от Кировской области, как и губернатор. Васильев заявил, что откажется от депутатского мандата в пользу Бутиной. Пока неизвестно, членом какого думского комитета она станет.

«Регион, конечно, был новый, тем не менее за короткий промежуток времени удалось найти общий язык, точки роста. Я думаю, что мы эту работу продолжим. Поэтому я принял решение передать свой мандат следующему по списку, а именно Марии Валерьевне Бутиной», — цитирует губернатора RT.

Сама Мария прокомментировала в Telegram-канале нападки на нее до выборов и в процессе.

«Бедные наши заклятые друзья — сперва они меня мочить пытались каким-то низкопробным типа компроматом, затем громко, в ночь парламентских выборов в России, провозгласили мою победу, потом декларировали поражение, теперь снова признали победу», — написала девушка.

Ранее Бутина опровергла наличие у себя иностранных акций. Она отметила, что ценные бумаги у нее были, но избавилась от них перед решением стать депутатом Госдумы.