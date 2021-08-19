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Политика

Мария Бутина опровергла наличие иностранных акций

Мария Бутина опровергла наличие у нее иностранных ценных бумаг, узнал RT. Девушка считает, что коммунисты, которые требуют снять ее с выборов в Госдуму, просто хотят пиара.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
пресс-служба Общественной палаты РФ / oprf.ru

Она подтвердила, что ранее имела иностранные ценные бумаги, что зафиксировано в декларации, но к моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Госдуму она избавилась от акций.

«Мои документы прошли проверку в ЦИК России. Заявление регионального отделения КПРФ считаю попыткой заработать политические очки на моем имени. Достойных способов добавить себе рейтинга у этой партии, видимо, не осталось», — добавила Бутина.

Ранее кировское отделение КПРФ выступило с требованием исключить кандидатку из предвыборной гонки. Бутина планирует избраться в депутаты по партийному списку «Единой России».

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