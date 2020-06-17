Мария Бутина вошла в состав Общественной палаты РФ

ОП объявила итоги конкурса по отбору 43 членов своего седьмого состава от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

«Активность общества на этом конкурсе была высокая. Были поданы кандидатуры очень уважаемых людей, и мне даже немного жалко, что кто-то из них не прошел в состав палаты. Но голосование было объективным», — приводит пресс-служба слова заместителя секретаря ОП РФ Лео Бокерии.

В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%, состав президентской квоты — на 50%, а региональной квоты — на 45%.

Первое пленарное заседание седьмого состава палаты запланировано на 19 июня.

Мария Бутина. www.facebook.com/mvbutina

Кто такая Мария Бутина

Уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.

В Министерстве иностранных дел России заявляли, что это решение — позорное пятно на американской судебной системе, «которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».

Бутина вернулась в Россию 25 октября 2019 года.