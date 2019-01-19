Кандидат на пост президента миллиардер из Подмосковья Павел Грудинин стал для жителей Алтая «путеводной звездой», губернаторские выборы в крае были политической профанацией, и коммунисты причастны к отставке губернатора Карлина. Об этом и многом другом лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова рассказала в откровенном интервью, опубликованном в газете «Голос труда» и на сайте КПРФ 18 января. Приводим выдержки из этой беседы.

О роли коммунистов в отставке Карлина

Прошедший год для партии Мария Прусакова назвала достаточно результативным.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

В копилку достижений партийной организации, безусловно, можно отнести избирательную кампанию по выборам президента, в ходе которых мы получили второй результат по стране за нашего кандидата, участие алтайской делегации в выборах в Хакасии. Отставка губернатора, наверное, для края одно из самых ярких событий, и то, что это было сделано в том числе исходя из итогов выборов президента, дает нам основание считать, что мы причастны к этому событию.

Мария Прусакова в АКЗС. Страничка М. Прусаковой в Facebook.

О Павле Грудинине как мессии и путеводной звезде

Выдвижение «красного директора совхоза» Павла Грудинина кандидатом в президенты в 2018 году в партии восприняли с огромным оптимизмом и поддержали его, сказала Прусакова.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Это и понятно — для аграрного Алтайского края успешный руководитель сельскохозяйственного предприятия стал своеобразной «путеводной звездой», тем мессией, кто помог бы решить годами не решаемые проблемы нашего региона.

Мария Прусакова и Павел Грудинин в Барнауле. Страничка М. Прусаковой в Facebook.

А вот проигрыш кандидата в президенты Грудинина, набравшего всего 11% по стране, она объяснила, во-первых, работой телевидения, на котором происходило «сплошное восхваление главного кандидата» и лились «ушаты грязи на Павла Николаевича». Но не только этим.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

С другой стороны, наглые фальсификации итогов выборов по всей стране. В выборную ночь многие следили за данными, поступающими в ЦИК РФ, и стали свидетелями, как процент голосов за Грудинина необъяснимым образом таял от Дальнего Востока к Москве. В Алтайском крае нам удалось избежать широкомасштабных фальсификаций во многом благодаря поддержке тех сотен сторонников, которые по убеждению, а не за деньги стали наблюдателями на выборах.

Мария Прусакова и Павел Грудинин. Страничка М. Прусаковой в Facebook.

Победа Владимиру Путину далась нелегко, и это «пиррова победа», считает лидер алтайских коммунистов.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Не прошло и полгода, как все доверчивые избиратели увидели то, что они выбрали: все антинародные инициативы власти — от повышения пенсионного возраста до увеличения НДС и налога на самозанятых. Неудивительно, что рейтинги «Единой России» и президента находятся в крутом пике.

Она также подчеркнула, что отставка губернатора Александра Карлина — это одно из следствий итогов президентских выборов и высокой поддержки Павла Грудинина.

О перевороте во фракции коммунистов в АКЗС

В том, что во фракции КПРФ в краевом Заксобрании произошел «переворот» и ее сместили с поста руководителя фракции, Прусакова винит не только экс-губернатора Карлина. По ее словам, коллеги по фракции «не прошли испытание медными трубами».

Мария Прусакова во фракции. Страничка М. Прусаковой в Facebook.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Очевидно, что была неугодна активная работа фракции, постоянное использование парламентской трибуны для озвучивания проблем, решения разных вопросов. Всеми способами нас пытались дискредитировать, использовались различные, в том числе административные рычаги, давление на наших депутатов. Тому же Талдыкину, например, была обещана платная ставка. Люди оказались слабы и предали интересы партии.

В АКЗС сейчас осталось только три депутата-коммуниста, но «мы не сдаемся, руки не опускаем».

О неучастии в выборах губернатора

Прокомментировала Прусакова и то, что КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Алтайского края. Решение было сложным, сказала она, но председатель партии Геннадий Зюганов поддержал его.

Мария Прусакова на митинге. Страничка М. Прусаковой в Facebook.

Но, «отказываясь от участия в этой политической профанации, мы говорили о необходимости сконцентрировать свою деятельность на борьбе против пенсионной реформы». При этом, как считает лидер алтайских коммунистов, в случае победы кандидата-коммуниста в крае был бы возможен приморский сценарий — отмена результатов выборов, повторные выборы и невозможность пройти муниципальный фильтр.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Но у нас была еще одна особенность. В Хакасии, где победила КПРФ, параллельно с выборами губернатора проходили выборы в парламент, и сейчас законодательная власть там находится в руках коалиции, которая поддерживает Коновалова, не ставит палки в колеса. В том числе по принятию бюджета. У нас в Алтайском крае были отдельно выборы губернатора. Даже в случае победы нашего кандидата при первом же утверждении бюджета он был бы не поддержан. Регион оказался бы просто в ступоре. Мы уже проходили такой сценарий с Евдокимовым, когда законодательная власть препятствовала губернатору.

По словам Прусаковой, участие в выборах ради «эфемерной победы, не несущей ничего хорошего в перспективе», не подходит для серьезной политической силы. Полностью интервью с первым секретарем крайкома КПРФ в Алтайском крае можно прочитать на сайте КПРФ.