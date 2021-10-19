Мария Прусакова попала в десятку самых красивых депутатов Госдумы. ТОП-10

В списке большинство дам от «Единой России» и по две представительницы КПРФ и «Новых людей», при этом нет никого от «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.
ТОП выглядит так:
- Ольга Амельченкова («Единая Россия»),
- Алена Аршинова («Единая Россия»),
- Ксения Горячева («Новые люди»),
- Мария Дробот (КПРФ),
- Юлия Дрожжина («Единая Россия»),
- Анна Кузнецова («Единая Россия»),
- Ирина Панькина («Единая Россия»),
- Мария Прусакова (КПРФ),
- Ольга Тимофеева («Единая Россия»),
- Роза Чемерис («Новые люди»).
Ранее сообщалось, что Прусакова вошла в думский комитет по бюджету и налогам.
Как уже писал altapress.ru, она продолжить руководить алтайским крайкомом КПРФ, несмотря на работу в Госдуме.