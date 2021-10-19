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Политика

Мария Прусакова попала в десятку самых красивых депутатов Госдумы. ТОП-10

Уральский Telegram-канал «Предвыборные хроники» выбрал 10 очаровательных депутатов Госдумы нового созыва. Среди них оказалась главная коммунистка Алтайского края Мария Прусакова.

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
Олег Богданов

В списке большинство дам от «Единой России» и по две представительницы КПРФ и «Новых людей», при этом нет никого от «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.

ТОП выглядит так:

  • Ольга Амельченкова («Единая Россия»),
  • Алена Аршинова («Единая Россия»),
  • Ксения Горячева («Новые люди»),
  • Мария Дробот (КПРФ),
  • Юлия Дрожжина («Единая Россия»),
  • Анна Кузнецова («Единая Россия»),
  • Ирина Панькина («Единая Россия»),
  • Мария Прусакова (КПРФ),
  • Ольга Тимофеева («Единая Россия»),
  • Роза Чемерис («Новые люди»).

Ранее сообщалось, что Прусакова вошла в думский комитет по бюджету и налогам.

Как уже писал altapress.ru, она продолжить руководить алтайским крайкомом КПРФ, несмотря на работу в Госдуме.

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