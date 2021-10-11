11 октября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Стало известно, в какие комитеты вошли депутаты Госдумы от Алтайского края

Семь депутатов, представляющих Алтайский край, вошли в шесть разных комитетов Госдумы, следует из материала РБК.

Пленарное заседание в Госдуме РФ.
Пленарное заседание в Госдуме РФ.
CC BY 4.0 / duma.gov.ru

В комитет по государственному строительству и законодательству вошел алтайский единоросс Даниил Бессарабов и представительница КПРФ Анжелика Глазкова.

Коммунистка Мария Прусакова присоединилась к комитету по бюджету и налогам.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Мария Прусакова.
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Мария Прусакова.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Александр Терентьев («Справедливая Россия — За правду») войдет в комитет по промышленности и торговле.

Иван Лоор от «Единой России» сохранил место в аграрном комитете.

Ирина Акимова, Даниил Бессарабов и Иван Лоор на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Ирина Акимова, Даниил Бессарабов и Иван Лоор на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Анна Зайкова

Единоросс Владимир Шаманов вошел в комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Представитель партии власти Александр Прокопьев стал членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Добавим также, что уроженка Барнаула Мария Бутина заняла место в комитете по международным делам. Она прошла в Госдуму, приняв мандат от кировского губернатора Игоря Васильева.

Всего в Государственной думе определились составы 32 комитетов, в каждый из которых войдут от пяти до 28 депутатов.

Первое заседание намечено на 12 октября.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость