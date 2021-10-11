Стало известно, в какие комитеты вошли депутаты Госдумы от Алтайского края

Семь депутатов, представляющих Алтайский край, вошли в шесть разных комитетов Госдумы, следует из материала РБК .

В комитет по государственному строительству и законодательству вошел алтайский единоросс Даниил Бессарабов и представительница КПРФ Анжелика Глазкова.

Коммунистка Мария Прусакова присоединилась к комитету по бюджету и налогам.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Мария Прусакова. Анна Зайкова/altapress.ru.

Александр Терентьев («Справедливая Россия — За правду») войдет в комитет по промышленности и торговле.

Иван Лоор от «Единой России» сохранил место в аграрном комитете.

Ирина Акимова , Даниил Бессарабов и Иван Лоор на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Анна Зайкова

Единоросс Владимир Шаманов вошел в комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Представитель партии власти Александр Прокопьев стал членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Добавим также, что уроженка Барнаула Мария Бутина заняла место в комитете по международным делам. Она прошла в Госдуму, приняв мандат от кировского губернатора Игоря Васильева.

Всего в Государственной думе определились составы 32 комитетов, в каждый из которых войдут от пяти до 28 депутатов.

Первое заседание намечено на 12 октября.