Стало известно, в какие комитеты вошли депутаты Госдумы от Алтайского края

В комитет по государственному строительству и законодательству вошел алтайский единоросс Даниил Бессарабов и представительница КПРФ Анжелика Глазкова.
Коммунистка Мария Прусакова присоединилась к комитету по бюджету и налогам.
Александр Терентьев («Справедливая Россия — За правду») войдет в комитет по промышленности и торговле.
Иван Лоор от «Единой России» сохранил место в аграрном комитете.
Единоросс Владимир Шаманов вошел в комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Представитель партии власти Александр Прокопьев стал членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Добавим также, что уроженка Барнаула Мария Бутина заняла место в комитете по международным делам. Она прошла в Госдуму, приняв мандат от кировского губернатора Игоря Васильева.
Всего в Государственной думе определились составы 32 комитетов, в каждый из которых войдут от пяти до 28 депутатов.
Первое заседание намечено на 12 октября.