10 апреля
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Политика

Маск отказался удалять пост Дмитрия Медведева

Илон Маск отказался удалять в Твиттере (соцсеть запрещена в России) пост зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, пишет strana-live.ru.

Твиттер, Twitter, социальные сети.
Твиттер, Twitter, социальные сети.
СС0

Медведев порассуждал, почему Украина никому не нужна и скоро исчезнет.

По мнению Илона Маска, все новости в определенной степени являются пропагандой. Но выбор должен оставаться за читателем.

И сказал, что не будет ни скрывать, ни продвигать аккаунты представителей российской власти и госорганов.

Ранее Илон Маск назвал прогнозы Дмитрия Медведева «эпичными».

Дмитрий Медведев опубликовал в Twitter и Telegram-канале необычный, местами абсурдный прогноз на 2023 год.

В нем он предположил, что на базе Германии будет создан Четвертый рейх, Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами, а цена за баррель нефти поднимется до 150 долларов.

Илон Маск отреагировал на заявление зампреда Совета безопасности и назвал пост «эпичным». А также добавил: «Напомни мне об этом через год» и сопроводил удивленным эмодзи.

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