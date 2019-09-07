Мать алтайского солдата, сидящего в тюрьме на Украине, ждет скорого возвращения сына

Жительница Алтайского края Светлана Агеева, чей сын Виктор отбывает срок в украинской тюрьме по обвинению в терроризме, надеется, что после обмена пленными, который, по данным СМИ, может состояться 7 сентября, ее сын вернется в Россию. Об этом она сообщила altapress.ru.

Светлана Агеева смогла увидеться с сыном в СИЗО города Старобельска, где он сейчас содержится.

Когда и кого могут обменять?

О том, что процесс обмена пленными может начаться 7 сентября, сообщал 4 сентября Интерфакс со ссылкой на два дипломатических источника. Другой диписточник, подтвердив, что обмен запланирован на субботу, отметил, что договоренности носят предварительный характер.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды в ходе телефонных бесед обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Разговоры состоялись 12 июля и 7 августа.

В различных СМИ звучат разные фамилии и число людей, которых обменяют. Изначально звучала цифра 35 на 35. Затем — 33 на 33.

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко доставили из колоний в СИЗО «Лефортово», сообщил 20 августа «Мемориал». Позже эту информацию подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

21 августа украинский адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы некоторых задержанных на Украине граждан РФ, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» что к обмену готовят россиян Максима Одинцова и Александра Баранова. В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что 12 россиян могут принять участие в обмене.

А 30 августа генпрокурор Украины Руслан Рябошапка написал в Facebook.com: «"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!».

Светлана Агеева смогла увидеться с сыном в СИЗО города Старобельска , где он сейчас содержится. Павел Каныгин , специальный корреспондент «Новой газеты»

Что говорит мама Агеева?

По словам Светланы Агеевой, она слышала где-то в СМИ, что ее сын тоже может оказаться в обменных списках. Altapress.ru такую информацию обнаружить не удалось.

С самой мамой Виктора Агеева никто по этому вопросу не связывался. Но она надеется, что 7 сентября ее сын вернется в Россию.

Она видела сына после ареста один раз, в июле 2017 года, когда Виктор еще сидел в СИЗО города Старобельска.

Как Агеев попал в плен?

Житель Топчихи Виктор Агеев попал в плен в Луганской области Украины 24 июня 2017 года в результате столкновения бойцов украинской 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики.

Известно, что в 2015—2016 годах Агеев проходил срочную службу в Новочеркасске Ростовской области. После возвращения из армии побыл немного дома, а потом сказал матери, что возвращается обратно, хочет служить по контракту. Однако в Министерстве обороны России заявили, что Виктор Агеев не проходил военную службу по контракту, а в мае 2016 года, после прохождения срочной службы, был уволен в запас.

Украинские власти обвинили Агеева в терроризме и в январе 2018 год суд приговорил его к 10 годам заключения.