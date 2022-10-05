Мать Собчак призналась, что не голосовала за вхождение в состав России новых субъектов

Накануне Совет Федерации РФ в числе 153 сенаторов проголосовал за присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пишет НСН. Однако с подсчетом голосов все не так просто.

Между тем Людмила Нарусова опровергла сообщения, что отдала свой голос за вхождение в состав РФ четырех новых регионов.

Она рассказала, что в зале присутствовали 153 сенатора. Но единогласно проголосовали 152. Сама Нарусова воздержалась от голосования.

По ее словам, «против» она голосовать не могла, так как это «волеизъявление граждан».

Между тем на табло Совфеда воздержавшихся и противников вхождения новых субъектов не было. И высвечивалась «единогласная» цифра — 153.

В итоговом протоколе нет ни одного голоса со статусом «воздержался», очевидно, что сенатор просто не нажала ни одну из трех кнопок.

Между тем на видео с исторического заседания Совфеда видно, что за вхождение ЛНР проголосовало, действительно, 152 сенатора, а за Запорожье — уже все 153.

Напомним, референдумы о вхождении земель в состав РФ прошли 23−27 сентября.

Главы ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья вместе с президентом Владимиром Путиным подписали договоры о присоединении на церемонии 30 сентября.