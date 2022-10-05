5 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Мать Собчак призналась, что не голосовала за вхождение в состав России новых субъектов

Накануне Совет Федерации РФ в числе 153 сенаторов проголосовал за присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пишет НСН. Однако с подсчетом голосов все не так просто.

Результаты голосования в Совфеде, 4 октября 2022 г.
Результаты голосования в Совфеде, 4 октября 2022 г.
council.gov.ru

Между тем Людмила Нарусова опровергла сообщения, что отдала свой голос за вхождение в состав РФ четырех новых регионов.

Она рассказала, что в зале присутствовали 153 сенатора. Но единогласно проголосовали 152. Сама Нарусова воздержалась от голосования.

По ее словам, «против» она голосовать не могла, так как это «волеизъявление граждан».

Между тем на табло Совфеда воздержавшихся и противников вхождения новых субъектов не было. И высвечивалась «единогласная» цифра — 153.

В итоговом протоколе нет ни одного голоса со статусом «воздержался», очевидно, что сенатор просто не нажала ни одну из трех кнопок.

Между тем на видео с исторического заседания Совфеда видно, что за вхождение ЛНР проголосовало, действительно, 152 сенатора, а за Запорожье — уже все 153.

Напомним, референдумы о вхождении земель в состав РФ прошли 23−27 сентября.

Главы ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья вместе с президентом Владимиром Путиным подписали договоры о присоединении на церемонии 30 сентября.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость