Президент Владимир Путин прокомментировал присоединение новых территорий.
«Они (жители присоединенных территорий) сделали выбор быть с Родиной», — утверждает Путин.
На церемонии подписания договоров присутствовали Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, а также Владимир Сальдо. Они также поставили подписи.
Ожидается ратификация договоров.
Напомним, ранее Путин подписал указ о признании Херсона и Запорожья независимыми территориями. Подробнее об этом — в нашем материале.
Кроме того, российский лидер обратился к гражданам, а также попросил депутатов, сенаторов и конституционных судей ратифицировать договор о присоединении земель.
Ранее — с 23 по 27 сентября — в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Итоги голосования и комментарии политиков — здесь.