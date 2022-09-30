ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области почти вошли в состав Российской Федерации. Церемония подписания соответствующих договоров прошла в Кремле сегодня, 30 сентября.

Президент Владимир Путин прокомментировал присоединение новых территорий.

«Они (жители присоединенных территорий) сделали выбор быть с Родиной», — утверждает Путин.

На церемонии подписания договоров присутствовали Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, а также Владимир Сальдо. Они также поставили подписи.

Ожидается ратификация договоров.

Напомним, ранее Путин подписал указ о признании Херсона и Запорожья независимыми территориями. Подробнее об этом — в нашем материале.

Кроме того, российский лидер обратился к гражданам, а также попросил депутатов, сенаторов и конституционных судей ратифицировать договор о присоединении земель.

Ранее — с 23 по 27 сентября — в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Итоги голосования и комментарии политиков — здесь.