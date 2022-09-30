Путин признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями

Президент в указах сослался на на результаты референдумов и устав ООН.
Напомним, 30 сентября в 15:00 Владимир Путин подпишет указы о вхождении в состав РФ новых территорий.
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
Президент в указах сослался на на результаты референдумов и устав ООН.
Напомним, 30 сентября в 15:00 Владимир Путин подпишет указы о вхождении в состав РФ новых территорий.
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