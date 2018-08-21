В России опубликовали секретные материалы дела о покушении на Ленина

Президентская библиотека им. Ельцина опубликовала материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, которое 30 августа 1918 года совершила Фанни Каплан. Об этом сообщило РБК.

Материалы включают несколько десятков листов. Они охватывают период с 30 августа (день покушения) до 18 сентября 1918 года. В документах содержится описание и фотографии следственных экспериментов, показания свидетелей, данные о здороьве Ленина и дерективы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.



Основная часть материалов — это свидетельства врачей и бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ленина, таких бюллетеней было за время его болезни около 40. Последний датирован 18 сентября. В нем говорится, что «Владимиру Ильичу разрешено заниматься делами». На этом же документе есть запись, сделанная самим вождем:

На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами. В. Ульянов /Ленин/.

В библиотеке также представлена серия снимков «Инсценировка», показывающая воссоздание на заводе Михельсона​ покушения на Ленина. Автор фотографий — российский революционер Яков Юровский, руководивший расстрелом царской семьи. Снимки сопровождаются пояснительными записями, сделанными эстонским революционером Виктором Кингисеппом.



«Оцифрованные и представленные для всеобщего доступа материалы позволяют разобраться в ситуации на основе фактов», — отмечают в библиотеке.



Президентская библиотека и​м. Ельцина, открытая в мае 2009 года, выполняет в том числе функцию общегосударственного электронного хранилища цифровых копий документов об истории, теории и практике российской государственности.