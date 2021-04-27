Матвиенко: основная нагрузка по реализации послания Путина ложится на регионы

Матвиенко отметила, что в послании президента 2021 года четко выражен региональный импульс.
«Понятно, что основная нагрузка, основная работа по реализации послания ложится на субъекты Федерации. Региональные смыслы в экономической, социальной, экологической сфере, сформированы новые возможности для развития регионов», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия-24».
Глава Совфеда напомнила, что президент сделал особый акцент на том, что невозможно эффективное развитие России без активного и равномерного развития всех субъектов.
«Большая часть нагрузки в борьбе с пандемией пришлась на субъекты Федерации, и это хорошая возможность обсудить опыт, сделать определенные выводы, в том числе законодательные, если это потребуется», — подчеркнула Матвиенко.
Послание президента во вторник, 27 апреля, обсудят на Совете законодателей. В Кремле сообщили, что в заседании примет участие и сам Путин.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сказал «приступим к реализации», комментируя послание президента.