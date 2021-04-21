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Политика

«Приступим к реализации»: Виктор Томенко прокомментировал послание Путина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично присутствовал 21 апреля на оглашении ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Сразу после завершения Томенко прокомментировал обращение главы государства.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор подчеркнул, что послание главным образом было направлено на решение проблем внутри страны — социальных и экономических.

Большое внимание президент уделил проблемам социально незащищенных категорий людей, а также тех вопросов, которые «породила пандемия» в сфере занятости и других, подчеркнул Томенко.

«Очень много инициатив прозвучало. Все они лягут в основу наших дальнейших планов и решений, и мы приступим к их реализации», — сказал губернатор края.

Как ранее писал altapress.ru, в своем послании Владимир Путин анонсировал программу льготных кредитов на развитие туристической инфраструктуры, в том числе и на Алтае.

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