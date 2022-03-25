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Политика

Мединский предложил начинать уроки в школе с молитвы по примеру США

Помощник президента России Мединский предложил воспитывать патриотический дух в российских школах по примеру Америки. Там, по его словам, уроки начинаются с воспевания страны и ее государственных символов.

Владимир Мединский.
Владимир Мединский.
Анна Зайкова, altapress.ru

Мединский также заметил, что в школах США уже на протяжении 150 лет уроки начинаются с молитвы о стране, написанной общественными деятелями еще во второй половине XIX века, пишет «Лента».

«И только в некоторых штатах отдельными местными законами разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны», — рассказал политик.

Мединский попросил комиссию обратиться в Минпросвещения России с рекомендацией «аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня». Члены комиссии единогласно поддержали его.

Предложение помощника президента прокомментировали некоторые деятели страны. Так, известный богослов и религиозный философ Андрей Кураев удивился, что Мединский взял за ориентир в этом вопросе США, пишет «МК».

«Довольно странно в такой ситуации, когда Америка считается нашим главным внешнеполитическим врагом, вдруг брать с неё пример в деле воспитания молодёжи», — удивлен Андрей Кураев.

Ранее Владимир Мединский заявил, что Россия столкнулась с угрозой своему существованию.

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