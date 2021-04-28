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Политика

Медведев назвал Навального политическим проходимцем, который «подставляет молодежь»

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального «политическим проходимцем», который выстраивает карьеру на ложных аргументах и «подставляет молодежь». О своем отношении к Навальному экс-премьер рассказал в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

Медведев отметил, что его отношение к Алексею Навальному после того, как тот был осужден, не изменилось.

«Я все равно считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы и, самое главное, пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе и молодежь, которая только-только делает первые шаги в жизни, которые еще абсолютно неопытны, вытаскивает их, по сути, на противодействие власти, подставляет их, а сам в это время находится в другом месте», — цитирует политика РИА «Новости».

Заместитель главы Совбеза считает, что это противоправная позиция, которая должна получать жесткий ответ со стороны государства.

Напомним, 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о ситуации с Алексеем Навальным.

«Собственно, мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать. Потому что мы не располагаем информацией, мы ее не получаем. Все вопросы должны адресоваться во ФСИН», — сказал Песков.

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