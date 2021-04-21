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Политика

Песков: Кремль больше не будет комментировать ситуацию с Навальным

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Собственно, мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать. Потому что мы не располагаем информацией, мы ее не получаем. Все вопросы должны адресоваться во ФСИН. Если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения на счет соблюдения законности — в прокуратуру, которая именно занимается обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, существует ли возможность, что оппозиционера Алексея Навального освободят из колонии до 7 июня, как того потребовала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

2 февраля суд по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Политика отправили в ИК-2 в городе Покров Владимирской области.

В колонии здоровье оппозиционера начало ухудшаться, пишет polit.ru. Навальный пожаловался на отсутствие медицинской помощи, 31 марта он объявил голодовку.

Проект резолюции

ПАСЕ 20 апреля опубликовала проект резолюции, в котором потребовала предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь и освободить его до 7−9 июня. В этих числах состоится заседание Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека.

Министры проголосуют по поводу проекта резолюции 22 апреля.

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