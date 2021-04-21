Песков: Кремль больше не будет комментировать ситуацию с Навальным

«Собственно, мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать. Потому что мы не располагаем информацией, мы ее не получаем. Все вопросы должны адресоваться во ФСИН. Если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения на счет соблюдения законности — в прокуратуру, которая именно занимается обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН», — цитирует Пескова РИА «Новости».