Медведев с помощью нейросети пытался создать картинки русского и украинца с автоматом

Он попытался создать с помощью приложения-нейросети «Шедеврум» картинки русского и украинца с автоматом в руках.

Он вбил в программу «русский с автоматом в руках». Получилось. А с украинцем — тщетно.

"Противоречит, мол, политике приложения», — обескураженно заявил Медведев.

И указал — вроде как русские агрессоры, варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно, написал зампред Совбеза. И отметил, что не знает, хорошо ли это или плохо. С одной стороны, как отметил зампред Совбеза, это «вроде как плохо».

Но с другой стороны, по словам Медведева, это является нормальным: «Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны».

О приложении

«Яндекс» представил «Шедеврум» в начале апреля 2023 года.

Ранее Дмитрий Медведев ополчился на искусственный интеллект. Он считает, что российским властям необходимо определить позицию по этическим вопросам в области применения искусственного интеллекта: в том числе рассмотреть вопрос о запрете некоторых его форм.

На совещании по вопросам защиты национальных интересов РФ в сфере разработки искусственного интеллекта он отметил, что «этические вопросы пока нигде не решены, они только начинают обсуждаться, а там критических проблем предостаточно».

При этом Медведев призвал «не перегнуть палку», поскольку необдуманные запреты могут негативно сказаться на развитии технологий в стране.