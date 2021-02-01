Медведев высказался о «сборищах» и «проходимце» Навальном

«Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», — сказал Медведев.

Если Навальный не жалуется на здоровье, то и «разборки» по этому поводу в будущем неуместны, отметил Медведев. Если же повод для беспокойства еще есть, то российская сторона настаивает на получении сведений о его здоровье. Процессуальные решения можно будет принимать только после того, как эти сведения будут получены, заявил Медведев.

Отвечая на вопрос о несогласованных акциях в поддержку Навального, зампред Совбеза подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса «любые сборища большого количества людей опасны, они могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют», пишет Lenta.ru.

«Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей», — отметил Медведев.

Говоря о дальнейшей судьбе Навального, Медведев заявил — решение остается за судом.

Что произошло

31 января во многих городах России во второй раз прошли несогласованные митинги сторонников Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток после возвращения из Германии. В Барнауле также состоялась акция. По официальным данным, в ней приняли участие порядка 250 человек. 85 человек были доставлены в отделы полиции города.