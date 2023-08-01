Медведев высказался о скандале с барнаульской саблисткой

Он признался, что не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя, уверен Медведев.
По его словам, в Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали.
Что произошло
27 июля украинка победила барнаульскую саблистку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане, напоминает Газета.Ru.
После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменку дисквалифицировали на личный турнир. Позже ее дисквалификация отменили.
Также сообщалось, что после инцидента с барнаульской саблисткой Международная федерация фехтования изменит правила. Обязательные рукопожатия после окончания поединков отменят, спортсменам разрешат приветствовать друг друга на расстоянии. Поправка вводится того, чтобы украинские атлеты могли не приближаться к россиянам
Также украинская саблистка объяснила, почему не пожала руку россиянке из Барнаула.