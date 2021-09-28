Медведев возмутился тем, что Twitter рекомендовал ему подписаться на Навального

«Когда я смотрел рекомендации Twitter, на кого мне подписаться, естественно, первым человеком, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. <…> Ну разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство», — отметил экс-президент и глава правящей партии в интервью телеканалу RT.

Кроме того, Медведев высказал мнение о том, что «цифровые гиганты поднадоели всем, в том числе США», отметив, что их деятельность зачастую подчиняется лишь корпоративным правилам, а не действующим законам, пишет polit.ru.

Ранее Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети.

Отключение от глобальной сети потенциально возможно, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США, считает Медведев.

«Потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти», — сказал зампредседателя Совбеза РФ.

У России на этот случай есть план действий, заверил Медведев.

Между тем Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей. В него уже включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». В Роскомнадзоре пояснили, что нововведения помогут оперативно удалять социально опасную информации, например, треш-стримы и другой социально опасный контент