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Медведев вручил Томенко партбилет «Единой России»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 8 декабря вступил в «Единую Россию». Это произошло на съезде партии. Партбилет Томенко получил из рук премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает сайт краевого реготделения «ЕР».

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

До сих пор Виктор Томенко оставался беспартийным. Однако на пост губернатора он баллотировался от «ЕР» — таково требование законодательства, глава региона может избираться только от партии.

Дмитрий Медведев и Виктор Томенко на съезде &quot;Единой России&quot;.
Дмитрий Медведев и Виктор Томенко на съезде «Единой России».
altai-ter.er.ru

Вскоре после вступления в должность губернатора Томенко написал заявление о вступлении в партию. Позже он заявил, что если будет участвовать в партийной жизни, то «в таком случае и поддержка со стороны федерального центра могла бы быть более весомой и эффективной».

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