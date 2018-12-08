Медведев вручил Томенко партбилет «Единой России»

До сих пор Виктор Томенко оставался беспартийным. Однако на пост губернатора он баллотировался от «ЕР» — таково требование законодательства, глава региона может избираться только от партии.

Дмитрий Медведев и Виктор Томенко на съезде «Единой России». altai-ter.er.ru

Вскоре после вступления в должность губернатора Томенко написал заявление о вступлении в партию. Позже он заявил, что если будет участвовать в партийной жизни, то «в таком случае и поддержка со стороны федерального центра могла бы быть более весомой и эффективной».