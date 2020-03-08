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8 марта -8°C

Медведеву определили фронт работ: будет увольнять и назначать детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий функции зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Киргизии.
government.ru

Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 8 марта, на Официальном интернет-портале правовой информации.

Зампред Совбеза организует взаимодействие Совбеза с федеральными органами госвласти, органами госвласти субъектов РФ и местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, органами власти иностранных государств и международными организациями, а также представляет Совбез во взаимоотношениях с ними.

Медведев будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса РФ.

Также он примет участие в формировании государственной кадровой политики, политики в области госслужбы в интересах обеспечения нацбезопасности, и займется контролем исполнения указаний и поручений президента в области госслужбы в интересах обеспечения нацбезопасности.

Помимо этого сможет увольнять и назначать на должность уполномоченного по правам ребенка в РФ.

«Заместитель председателя Совета безопасности РФ <…> назначает на должность и освобождает от должности в администрации должностных лиц, непосредственно ему подчиненных, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка», — говорится в тексте указа.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Должность заместителя председателя Совета безопасности была введена в 2020 году. Случилось это после того, как Медведев (15 января) заявил Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности зампреда Совбеза осуществляет аппарат СБ РФ. Зампред Совбеза информирует президента РФ по вопросам обеспечения нацбезопасности.

Медведев будет согласовывать представляемый президенту ежегодный доклад о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению, а также проекты положений о Совбезе об аппарате Совбеза.

В работу зампреда Совбеза входит проведение рабочих совещаний с членами СБ и иными представителями федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов РФ, иных госорганов, а также выездных совещаний.

Кроме того, Медведев будет проводить совещания по стратегическому планированию с членами Совбеза, участвовать в подготовке государственных целевых программ в области обеспечения нацбезопасности.

Зампред Совбеза также должен выступать с разъяснениями принятых Советом решений.

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