«Работаем!»: мэр Бийска передумал уходить в отставку

Глава Бийска Александр Студеникин передумал уходить в отставку , отозвал свое заявление и объяснил все в 11-минутном видеообращении .

Видно, что градоначальник волнуется, записывая обращение. Он теребит в руках телефон и признает, что прошедшая ночь для него была одной из самых сложных.

Свое решение об отставке глава считает правильным, осознанным и выверенным, так как каждый руководитель, тем более на выборной должности, должен отвечать за свои действия или бездействие.

Студеникин вспомнил всю цепочку проблем, которая привела к его досрочной отставке. Он признал, что должен был уйти еще в декабре 2020 года, но не смог бросить город в переходный период.

«Если честно, я оказался несколько шокирован тем, что в интернете поднялась волна в мою поддержку при том всем, что случилось», — признался глава наукограда.

Глубочайшие извинения Александр Студеникин принес губернатору края Виктору Томенко за то, что не предупредил его о своем уходе. Такие вопросы не должны решаться только между работодателем (Думой) и главой, отметил он.

«Говорят — уходя, уходи. Но для общества сегодня в целом характерно настроение раскола. Чего точно Бийску не нужно — это раскол. Чтобы город жил и развивался, нужна стабильность. Я принял решение отозвать заявление о досрочном уходе с поста», — заключил Студеникин.

Он особенно поблагодарил бийчан, пообещал сделать все, чтобы оправдать их доверие.

Депутатам гордумы Бийска он также адресовал пару слов.

«Я хочу обратиться к депутатам как рядовой горожанин. Я не понимаю, как избиратель, почему депутаты могут не посещать заседания Думы? Могут не приходить, когда принимают стратегический документ — бюджет? Почему вы не идете в АКЗС? Почему не работаете с депутатами АКЗС при формировании краевого бюджета? Почему?» — обращается к народным избранникам Студеникин.

Он резюмировал, что не все зависит от администрации и только совместная работа будет наиболее эффективной.

Закончил обращение мэр словами: «Спасибо всем, работаем».