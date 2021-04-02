2 апреля 0°C
﻿
Политика

«Работаем!»: мэр Бийска передумал уходить в отставку

Глава Бийска Александр Студеникин передумал уходить в отставку, отозвал свое заявление и объяснил все в 11-минутном видеообращении.

Глава Бийска Александр Студеникин.
Глава Бийска Александр Студеникин.
Скриншот видео администрации Бийска

Видно, что градоначальник волнуется, записывая обращение. Он теребит в руках телефон и признает, что прошедшая ночь для него была одной из самых сложных.

Свое решение об отставке глава считает правильным, осознанным и выверенным, так как каждый руководитель, тем более на выборной должности, должен отвечать за свои действия или бездействие.

Студеникин вспомнил всю цепочку проблем, которая привела к его досрочной отставке. Он признал, что должен был уйти еще в декабре 2020 года, но не смог бросить город в переходный период.

«Если честно, я оказался несколько шокирован тем, что в интернете поднялась волна в мою поддержку при том всем, что случилось», — признался глава наукограда.

Глубочайшие извинения Александр Студеникин принес губернатору края Виктору Томенко за то, что не предупредил его о своем уходе. Такие вопросы не должны решаться только между работодателем (Думой) и главой, отметил он.

«Говорят — уходя, уходи. Но для общества сегодня в целом характерно настроение раскола. Чего точно Бийску не нужно — это раскол. Чтобы город жил и развивался, нужна стабильность. Я принял решение отозвать заявление о досрочном уходе с поста», — заключил Студеникин.

Он особенно поблагодарил бийчан, пообещал сделать все, чтобы оправдать их доверие.

Депутатам гордумы Бийска он также адресовал пару слов.

«Я хочу обратиться к депутатам как рядовой горожанин. Я не понимаю, как избиратель, почему депутаты могут не посещать заседания Думы? Могут не приходить, когда принимают стратегический документ — бюджет? Почему вы не идете в АКЗС? Почему не работаете с депутатами АКЗС при формировании краевого бюджета? Почему?» — обращается к народным избранникам Студеникин.

Он резюмировал, что не все зависит от администрации и только совместная работа будет наиболее эффективной.

Закончил обращение мэр словами: «Спасибо всем, работаем».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость