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Политика

Мэр Хабаровска предупредил о последствиях стихийных митингов в защиту арестованного губернатора

Происходящие в Хабаровске стихийные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала «противозаконны, неразумны и губительны», заявил мэр города, единоросс Сергей Кравчук.

Митинги в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала
Митинги в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала
Аккаунт Константина Рыжова в твиттере

«Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Поэтому это все называется „лишь бы я, а остальные не волнуют“. Между тем есть законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания. А то, что происходит сейчас, — это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья», — цитирует чиновника DVhab.ru.

В правительстве Хабаровского края заявили, что ожидают всплеска заболеваемости коронавирусом после несанкционированных митингов.

Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева отметила — системе здравоохранения нужно заранее подготовиться к возможному приему и лечению дополнительных больных. В регионе уже фиксируется рост числа заболевших COVID-19, имеющаяся динамика «заставляет рассматривать вариант возвращения к более жесткому сценарию ограничений».

Об акциях протеста

В Хабаровском крае в течение последних трех дней шли массовые стихийные митинги в поддержку Фургала, в которых приняли участие десятки тысяч человек.

Власти призвали участников протестов не поддаваться на провокации и не устраивать беспорядков.

Задержание Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края.
Задержание Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края.
sledcom.ru.

О задержании

Сергей Фургал был задержан утром 9 июля возле своего дома в Хабаровске. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, которые были совершены в 2004—2005 годах. По уголовному делу задержаны еще четыре человека, которые, как считает следствие, состояли с Фургалом в одной ОПГ. Губернатор не признал вину.

Сергей Фургал стал первым фигурантом уголовного дела из числа губернаторов от системной оппозиции, одержавших победы над кандидатами Кремля на выборах 2018 года.

Реакция лидера ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что российские власти начали действовать «как при Сталине», и пригрозил выходом фракции из парламента.

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