8 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Мэр Хиросимы процитировал Льва Толстого на церемонии памяти жертв ядерной бомбардировки

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, зачитывая декларацию мира в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы, процитировал Льва Толстого. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Хиросима
Хиросима
СС0

Кадзуми Мацуи выступил за запрет ядерного оружия.

«Человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: „На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье“», — заявил Мацуи (перевод по ТАСС).

Находившийся на церемонии премьер-министр Японии Фумио Кисида напомнил, что в Хиросиме в мае 2023 года пройдет саммит G7. Он заявил, что планирует совместно с лидерами других стран выразить «готовность сплотиться ради защиты мира, а также отстаивания принципов свободы, демократии, прав человека и верховенства закона».

В конце Второй мировой войны, 6 и 9 августа 1945 года, США применили ядерное оружие против милитаристской Японии, сбросив бомбы на города Хиросима и Нагасаки. К концу 1945 года до 140 тыс. человек погибли, большинство из них были мирными гражданами.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость