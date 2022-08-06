Мэр Хиросимы процитировал Льва Толстого на церемонии памяти жертв ядерной бомбардировки

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, зачитывая декларацию мира в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы, процитировал Льва Толстого. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кадзуми Мацуи выступил за запрет ядерного оружия.

«Человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: „На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье“», — заявил Мацуи (перевод по ТАСС).

Находившийся на церемонии премьер-министр Японии Фумио Кисида напомнил, что в Хиросиме в мае 2023 года пройдет саммит G7. Он заявил, что планирует совместно с лидерами других стран выразить «готовность сплотиться ради защиты мира, а также отстаивания принципов свободы, демократии, прав человека и верховенства закона».

В конце Второй мировой войны, 6 и 9 августа 1945 года, США применили ядерное оружие против милитаристской Японии, сбросив бомбы на города Хиросима и Нагасаки. К концу 1945 года до 140 тыс. человек погибли, большинство из них были мирными гражданами.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей.