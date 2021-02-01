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1 февраля
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Политика

Мэр Новосибирска высказался о прошедших митингах, мэр Барнаула — молчит

Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть дал свою оценку митингам сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января по всей стране.

Анатолий Локоть.
Анатолий Локоть.
www.kprfnsk.ru

Локоть считает, что в большей степени в этом виновата пандемия коронавируса, от которой люди устали.

«Накопилась усталость, раздражительность, кто-то, может быть, потерял работу, и такое есть, это реальная жизнь. Эти недостатки есть, и протестные настроения, как следствие, присутствуют сегодня. Но спекулировать на этих протестных настроениях и толкать людей на какие-то обострения, согласитесь, совсем не верно», — цитирует мэра Новосибирска издание Sibfm.ru.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Локоть осудил руководство штаба Навального за то, что там призывают выходить на акции протеста несовершеннолетних граждан. Глава Новосибирска убежден, что такие действия незаконны и могут обернуться неприятными ситуациями.

Подростки могут пострадать во время митингов, а их родители — получат огромный штраф. «На мой взгляд, это безнравственно», — добавил мэр.

Глава Барнаула Вячеслав Франк пока не делал каких-либо публичных заявлений о прошедших несогласованных с властями акциям протеста. Впрочем, местные СМИ к этому уже привыкли.

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