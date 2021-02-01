Локоть считает, что в большей степени в этом виновата пандемия коронавируса, от которой люди устали.
«Накопилась усталость, раздражительность, кто-то, может быть, потерял работу, и такое есть, это реальная жизнь. Эти недостатки есть, и протестные настроения, как следствие, присутствуют сегодня. Но спекулировать на этих протестных настроениях и толкать людей на какие-то обострения, согласитесь, совсем не верно», — цитирует мэра Новосибирска издание Sibfm.ru.
Локоть осудил руководство штаба Навального за то, что там призывают выходить на акции протеста несовершеннолетних граждан. Глава Новосибирска убежден, что такие действия незаконны и могут обернуться неприятными ситуациями.
Подростки могут пострадать во время митингов, а их родители — получат огромный штраф. «На мой взгляд, это безнравственно», — добавил мэр.
Глава Барнаула Вячеслав Франк пока не делал каких-либо публичных заявлений о прошедших несогласованных с властями акциям протеста. Впрочем, местные СМИ к этому уже привыкли.