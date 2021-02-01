Локоть считает, что в большей степени в этом виновата пандемия коронавируса, от которой люди устали.

«Накопилась усталость, раздражительность, кто-то, может быть, потерял работу, и такое есть, это реальная жизнь. Эти недостатки есть, и протестные настроения, как следствие, присутствуют сегодня. Но спекулировать на этих протестных настроениях и толкать людей на какие-то обострения, согласитесь, совсем не верно», — цитирует мэра Новосибирска издание Sibfm.ru.