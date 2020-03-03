Мэр Томска наградил свою жену за меценатство

Мэр Томска Иван Кляйн наградил знаком «Меценат года» свою жену, которая возглавляет «Томское пиво», сообщает администрация города.

От торжественной церемонии награждения власти решили отказаться в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Награды «Меценат года» I, II и III степеней и «Меценат города Томска» вручили в рамках рабочего совещания.

«Звания „Меценат города Томска“ по итогам 2019 года удостоены генеральный директор ОАО „Томское пиво“ Галина Кляйн и руководитель ОАО „Востокгазпром“ Виталий Кутепов», — уточнили в пресс-службе.

Как уточняет «Тайга.инфо», Галина Кляйн — супруга мэра Ивана Кляйна. Градоначальник и сам долгое время возглавлял компанию, но в 2013 году стал мэром, а в 2018 году его переизбрали.

Традиция награждать меценатов родилась в 2015 году и стала символом общественного признания за личный вклад руководителей и компаний в развитие Томска.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил жене медаль за год работы в социальной сфере.