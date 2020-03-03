Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Мэр Томска наградил свою жену за меценатство

Мэр Томска Иван Кляйн наградил знаком «Меценат года» свою жену, которая возглавляет «Томское пиво», сообщает администрация города.

Награда «Меценат года». Томск.
Награда «Меценат года». Томск.
admin.tomsk.ru.

От торжественной церемонии награждения власти решили отказаться в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Награды «Меценат года» I, II и III степеней и «Меценат города Томска» вручили в рамках рабочего совещания.

«Звания „Меценат города Томска“ по итогам 2019 года удостоены генеральный директор ОАО „Томское пиво“ Галина Кляйн и руководитель ОАО „Востокгазпром“ Виталий Кутепов», — уточнили в пресс-службе.

Как уточняет «Тайга.инфо», Галина Кляйн — супруга мэра Ивана Кляйна. Градоначальник и сам долгое время возглавлял компанию, но в 2013 году стал мэром, а в 2018 году его переизбрали.

Традиция награждать меценатов родилась в 2015 году и стала символом общественного признания за личный вклад руководителей и компаний в развитие Томска.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил жене медаль за год работы в социальной сфере.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость