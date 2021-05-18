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Политика

Мэрия Барнаула закупается порошками и мылом на 3,2 млн рублей

Администрация Барнаула ищет поставщиков моющих и дезодорирующих средств. На сайте Госзакупок опубликовано два аукциона — на 2 и 1,5 млн рублей, пишет «Толк».

Уборка.
Уборка.
CC0

В одну закупку входят жидкое и хозяйственное мыло (60 литров и 400 кг), чистящий порошок (300 кг) и освежители воздуха (30 литров) в баллонах объемом не менее 75 мл для диспенсеров фирмы Tork.

«Если поделить общий объем на 75 мл, получится 400 баллонов. Нехитрые расчеты позволяют сделать вывод, что один баллон будет стоить 1 287 рублей», — рассчитал источник.

В другую закупку вошел стиральный порошок, дезинфицирующие средства, средства для стекол и зеркал, а также для туалетов и ванных комнат.

Также чиновникам потребовались «средства моющие прочие», стоимостью в диапазоне от 60 рублей до 1,5 тыс. рублей за штуку.

Ранее барнаульская мэрия закупала 40 мобильных уличных туалетов.

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