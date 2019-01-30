Мэрия Бийска высказала свою позицию вокруг конфликта с руководством гордумы

В администрации Бийска категорически не согласны с заявлением председателя гордумы Сергея Ларейкина о том, что проект поправок в бюджет города, который выносился на внеочередную сессию 25 января, был непроработанным. Официальную позицию по данному вопрос мэрия наукограда направила altapress.ru. В руководстве города явно назревает напряжение.

Напомним, 25 января в гордуме Бийска рассматривали вопрос об изменении бюджета города, который оперативно внесла администрация. Неожиданно претензии в проекту высказали председатель гордумы Сергей Ларейкин, лидер фракции «ЕР» Юрий Кудинов и депутат Юлия Матусевич.

По данным источников Политсиб.ру, такое их поведение связано с желанием сместить с поста мэра Александра Студеникина. Однако Ларейкин опроверг altapress.ru эту информацию, назвав ее «бредом каким-то» и объяснив свою позицию тем, что документ был непроработан.

В ответе мэрии (за подписью управляющего делами Игоря Юдина) говорится, что информация о непроработанности вопроса не соответствует действительности. Необходимость вносить поправки, чтобы выполнить условие софинансирования по участию в краевой инвестпрограмме и оперативно включиться в план закупок на 2019 год.

Из ответа администрации Бийска:

На заседаниях комитетов Думы, проводимых перед заседанием Думы, и на фракции партии «Единая Россия» все вопросы, связанные с вносимыми поправками в бюджет 2019 года, были обсуждены, предоставлены материалы, пояснения, необходимые для принятия депутатами решения. Замечания со стороны депутатов на комитетах и фракции о непроработанности вопроса не поступало.

В мэрии признают, что в комитетах предложили исключить одну позицию, и эту просьбу учли.

В мэрии также сообщили, что не предлагали принять поправки в двух чтениях, «потому что, предлагая рассмотреть вопрос на внеочередном заседании, администрацией предусматривалось принятие поправки в бюджет уже в январе 2019 года».

Таким образом, можно говорить о довольно острой реакции с обеих сторон по казалось бы рабочему поводу.