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30 октября
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Политика

Мэрию Тамбова временно возглавит сотрудник, сидевший за похищение человека

Мэр Тамбова Наталия Макаревич подала заявление о досрочной отставке, о чем сообщает местный телеканал «Новый век». Временно ее обязанности будет исполнять Максим Косенков.

Наталия Макаревич.
Наталия Макаревич.
tambov.gov.ru.

Глава Тамбовской области Александр Никитин предложил Максиму Косенкову возглавить областной центр. Губернатор сообщил ему о своем решении сегодня, 30 октября, при личной встрече.

Действующий мэр города Наталия Макаревич написала заявление об уходе и сложит полномочия 2 ноября. Депутаты Тамбовской городской думы примут решение по ее заявлению на заседании 30 октября.

«Глава города, как мне известно, уже издала соответствующее распоряжение. И сегодня на заседании городской Думы депутатами будет рассмотрено это решение. Полагаю, что они его поддержат. Кроме этого, также в Думу, насколько мне известно, будет внесено письмо главы города об отставке со 2 ноября», — пояснил губернатор.

С 3 ноября исполняющим обязанности мэра временно будет назначен первый замглавы администрации города Максим Косенков. Информационное агентство РБК, со ссылкой на портал Bezformata, отмечает, что в 2005—2008 годах он занимал пост главы администрации Тамбова.

После возбуждения уголовного дела о похищении человека и злоупотреблении служебными полномочиями его отстранили от должности. Суд приговорил Косенкова к 9,5 годам лишения свободы. Но в 2013 году с него сняли обвинения по ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями) и сократили срок по ст. 126 УК России (похищение человека). В 2014 году он вышел из колонии по условно-досрочному и вернулся к работе в администрации.

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