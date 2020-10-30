Мэрию Тамбова временно возглавит сотрудник, сидевший за похищение человека

Мэр Тамбова Наталия Макаревич подала заявление о досрочной отставке, о чем сообщает местный телеканал «Новый век». Временно ее обязанности будет исполнять Максим Косенков.

Глава Тамбовской области Александр Никитин предложил Максиму Косенкову возглавить областной центр. Губернатор сообщил ему о своем решении сегодня, 30 октября, при личной встрече.

Действующий мэр города Наталия Макаревич написала заявление об уходе и сложит полномочия 2 ноября. Депутаты Тамбовской городской думы примут решение по ее заявлению на заседании 30 октября.

«Глава города, как мне известно, уже издала соответствующее распоряжение. И сегодня на заседании городской Думы депутатами будет рассмотрено это решение. Полагаю, что они его поддержат. Кроме этого, также в Думу, насколько мне известно, будет внесено письмо главы города об отставке со 2 ноября», — пояснил губернатор.

С 3 ноября исполняющим обязанности мэра временно будет назначен первый замглавы администрации города Максим Косенков. Информационное агентство РБК, со ссылкой на портал Bezformata, отмечает, что в 2005—2008 годах он занимал пост главы администрации Тамбова.

После возбуждения уголовного дела о похищении человека и злоупотреблении служебными полномочиями его отстранили от должности. Суд приговорил Косенкова к 9,5 годам лишения свободы. Но в 2013 году с него сняли обвинения по ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями) и сократили срок по ст. 126 УК России (похищение человека). В 2014 году он вышел из колонии по условно-досрочному и вернулся к работе в администрации.