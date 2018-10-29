Меркель раскритиковали за «излишнее дружелюбие» к Путину

Немецкое издание Bild раскритиковало канцлера Ангелу Меркель за «излишнее» дружелюбие по отношению к президенту России Владимиру Путину и главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время четырехстороннего саммита в Стамбуле.

Журналист Bild Джулиан Репке обратил внимание, что Меркель держится за руки с Путиным и Эрдоганом во время совместного фото. Журналист задается вопросом, имеет ли Меркель право проявлять «столь дружелюбное» отношение к «авторитарным» руководителям, пишет РИА «Новости».

В материале Репке приводит высказывание вице-председателя федерального собрания Гамбурга от партии «Левая» Кансу Оздемир. По словам немецкого политика, ее «тошнит» от того, что Меркель пожимает «кровавую руку» Эрдогана и «выстилает перед ним красную дорожку».

Bild также цитирует представителя Фонда Фридриха Науманна Дирка Кунце, заявившего, что Меркель стоит рука об руку с Путиным и Эрдоганом, хотя вместо этого ей надо было потребовать, чтобы Россия занялась восстановлением Сирии.

Однако издание отмечает, что нашлись и те, кто не увидел в снимке из Стамбула ничего возмутительного. Польский политолог Адам Трачик заявил, что «глупо жаловаться на обычную для таких встреч фотографию».