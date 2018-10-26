Журналистку, которая брала интервью у Путина, уволили за высказывания о расизме

Американская телеведущая Мегин Келли, бравшая в том числе интервью у президента России Владимира Путина, уволена с телеканала NBC после заявления о «засилии политической корректности». В США это сочли недопустимыми, сообщил ТАСС со ссылкой на New York Post.

Келли осталась без работы после того, как в ходе своего утреннего ток-шоу сделала комментарий на тему наблюдаемого в США засилья политической корректности. Ведущая утверждала, что сейчас белый житель США не может даже, к примеру, надеть на Хэллоуин черную маску или наложить черный грим, не столкнувшись с критикой. Популярный в стране праздник, в ходе которого многие дети и взрослые наряжаются в костюмы с устрашающими масками, ассоциирующимися с нечистой силой, отмечается 31 октября.

Многие представители общественности и пользователи соцсетей обвинили Келли в расизме. Руководство канала также осудило слова ведущей, в результате ей пришлось принести извинения.

Однако, как отмечает New York Post, в четверг NBC вместо нового выпуска утренней передачи Келли повторил в своем эфире один из старых эпизодов. Официальной информации по поводу нынешнего статуса ведущей не поступало.

На NBC Келли вела еженедельную новостную передачу, для которой она, в частности, дважды брала интервью у Путина — в июне прошлого года и в марте текущего. Келли также являлась модератором пленарного заседания прошлогоднего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в рамках которого выступал и Путин. Помимо этого, Келли вела на NBC утреннее ток-шоу.

«Известия» сообщили, что Келли подаст на телеканал в суд.