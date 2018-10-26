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Журналистку, которая брала интервью у Путина, уволили за высказывания о расизме

Американская телеведущая Мегин Келли, бравшая в том числе интервью у президента России Владимира Путина, уволена с телеканала NBC после заявления о «засилии политической корректности». В США это сочли недопустимыми, сообщил ТАСС со ссылкой на New York Post.

Владимир Путин дал интервью американской журналистке Мегин Келли.
Владимир Путин дал интервью американской журналистке Мегин Келли.
kremlin.ru

Келли осталась без работы после того, как в ходе своего утреннего ток-шоу сделала комментарий на тему наблюдаемого в США засилья политической корректности. Ведущая утверждала, что сейчас белый житель США не может даже, к примеру, надеть на Хэллоуин черную маску или наложить черный грим, не столкнувшись с критикой. Популярный в стране праздник, в ходе которого многие дети и взрослые наряжаются в костюмы с устрашающими масками, ассоциирующимися с нечистой силой, отмечается 31 октября.

Многие представители общественности и пользователи соцсетей обвинили Келли в расизме. Руководство канала также осудило слова ведущей, в результате ей пришлось принести извинения.

Однако, как отмечает New York Post, в четверг NBC вместо нового выпуска утренней передачи Келли повторил в своем эфире один из старых эпизодов. Официальной информации по поводу нынешнего статуса ведущей не поступало.

На NBC Келли вела еженедельную новостную передачу, для которой она, в частности, дважды брала интервью у Путина — в июне прошлого года и в марте текущего. Келли также являлась модератором пленарного заседания прошлогоднего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в рамках которого выступал и Путин. Помимо этого, Келли вела на NBC утреннее ток-шоу.

«Известия» сообщили, что Келли подаст на телеканал в суд.

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