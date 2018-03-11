В сети посмеялись над шуткой Путина про несущего пургу Пескова

Фраза Владимира Путина о том, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несёт иногда такую пургу", вызвала в соцсетях множество ответных шуток. В Твиттере даже появился аккаунт "Пурга Пескова".
Напомним, что 10 марта по центральному телевидению было показано интервью Владимира Путина, которое он дал журналистке из американской телекомпании NBC Мегин Келли. В ходе беседы был затронут вопрос
о том, что некий советник администрации по кибервопросам Андрей Крутских еще в 2016 году перед выборами в Америке предупредил Штаты о том, что "мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве".
Мегин Келли нашла это подозрительным, будто бы данные слова звучали как угроза.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Какой-то человек сказал о своём отношении к нашим контактам и работе в определённой сфере с нашими зарубежными партнёрами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую всё?...
...У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?
Я понятия не имею, что он сказал, ну Вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать всё, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа.
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