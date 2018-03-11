В сети посмеялись над шуткой Путина про несущего пургу Пескова

В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com. В сети оценили шутку Путина про несущего пургу Пескова. Фото: twitter.com.

Напомним, что 10 марта по центральному телевидению было показано интервью Владимира Путина, которое он дал журналистке из американской телекомпании NBC Мегин Келли. В ходе беседы был затронут вопрос

о том, что некий советник администрации по кибервопросам Андрей Крутских еще в 2016 году перед выборами в Америке предупредил Штаты о том, что "мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве".

Мегин Келли нашла это подозрительным, будто бы данные слова звучали как угроза.

Владимир Путин,

президент РФ: