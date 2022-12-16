Мэром Горно-Алтайска снова стала Ольга Сафронова: что о ней известно

За Сафронову проголосовали 19 из 19 депутатов.
Сафроновой 46 лет, родилась она родилась в селе Ынырга Чойского района. По специальности «менеджмент» Сафронова окончила Горно-Алтайский госуниверситет.
Она работала няней в детском саду и маркетологом. В 1999 году начала карьеру на госслужбе.
В 2012—2014 годах была замминистра регионально развития. В 2014 году заняла пост зампредседателя правительства Республики Алтай, в 2017 году — мэра Горно-Алтайска.
В сентябре 2022 года ее избрали депутатом горсовета.
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